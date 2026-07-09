FMCSA removes 10 additional ELDs from approved list
The Federal Motor Carrier Safety Administration announced on July 12 that it has removed 12 more electronic logging devices (ELDs) from its list of registered devices for failing to meet the minimum regulatory requirements.
The ELDs flagged by FMCSA are:
- Ontime Logs iosix
- Model Number: OTL101
- ELD Provider: OnTime Logs
- Last Minute ELD
- Model Number: 360-LM
- ELD Provider: Last Minute ELD
- Porter ELD
- Model Number: Porter 1
- ELD Provider: Porter ELD
- Zee HOS Compliance
- Model Number: TTELD101
- ELD Provider: Zee App
- EV ELD IOSIX
- Model Number: EV 2
- ELD Provider: EV ELD Inc. (f/k/a Evo ELD)
- Light and Travel ELD
- Model Number: LNTRA
- ELD Provider: Light and Travel LLC
- Premierride Logs
- Model Number: 1Ride
- ELD Provider: Premierride Logs LLC
- 2Bro ELD
- Model Number: 2BRO002
- ELD Provider: Two Bro Security & IT Solutions
- 305 ELD
- Model Number: 305002
- ELD Provider: Two Bro Security & IT Solutions
- TT ELD 40
- Model Number: PT 40
- ELD Provider: TT ELD Inc
Motor carriers have until Sept. 8 to replace the revoked devices. Fleets with these devices are urged to discontinue use and to revert to paper logs or logging software to record hours-of-service (HOS) data.
FMCSA said if the ELD provider corrects all deficiencies, it will be placed back on the list of registered devices. Since January 2025, the agency has removed more than 90 devices that failed to meet federal standards.
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