FMCSA removes 10 additional ELDs from approved list

The Federal Motor Carrier Safety Administration announced on July 12 that it has removed 12 more electronic logging devices (ELDs) from its list of registered devices for failing to meet the minimum regulatory requirements.

The ELDs flagged by FMCSA are:

Ontime Logs iosix Model Number: OTL101 ELD Provider: OnTime Logs

Last Minute ELD Model Number: 360-LM ELD Provider: Last Minute ELD

Porter ELD Model Number: Porter 1 ELD Provider: Porter ELD

Zee HOS Compliance Model Number: TTELD101 ELD Provider: Zee App

EV ELD IOSIX Model Number: EV 2 ELD Provider: EV ELD Inc. (f/k/a Evo ELD)

Light and Travel ELD Model Number: LNTRA ELD Provider: Light and Travel LLC

Premierride Logs Model Number: 1Ride ELD Provider: Premierride Logs LLC

2Bro ELD Model Number: 2BRO002 ELD Provider: Two Bro Security & IT Solutions

305 ELD Model Number: 305002 ELD Provider: Two Bro Security & IT Solutions

TT ELD 40 Model Number: PT 40 ELD Provider: TT ELD Inc



Motor carriers have until Sept. 8 to replace the revoked devices. Fleets with these devices are urged to discontinue use and to revert to paper logs or logging software to record hours-of-service (HOS) data.

FMCSA said if the ELD provider corrects all deficiencies, it will be placed back on the list of registered devices. Since January 2025, the agency has removed more than 90 devices that failed to meet federal standards.